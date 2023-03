Bald mehr Fachärzte in Ladendorf

Die ehemalige „Arztwohnung“, die direkt neben der Praxis liegt, wird daher bedarfsgerecht adaptiert. Es sollten drei Behandlungsräume sowie ein Empfangsbereich geschaffen werden. Die Sanitärräumlichkeiten sowie der Eingangsbereich müssen auf Barrierefreiheit umgerüstet werden, um auch weniger mobilen Patienten einen problemlosen Zugang zu gewähren.

Ein Teil der Arbeiten wird durch das Personal der Gemeinde bewerkstelligt. Die erforderlichen Elektro-, Installations-, Tischler- und Malerarbeiten werden derzeit mittels Interessentensuche angefragt, die Entscheidung über die Vergabe wird in der Gemeinderatssitzung am 13. März fallen.

Bürgermeister Thomas Ludwig auf der Baustelle in der ehemaligen Arztwohnung. Foto: Carmen Gmeinböck

„Die Arbeiten sollen und werden zügig vorangehen, um die Nutzung der Räumlichkeiten möglichst rasch zu gewährleisten,“ so Ladendorfs Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) bei einer Baustellenbesichtigung. Er freut sich außerdem über die baldige Ausweitung des medizinischen Angebots in der Marktgemeinde, zumal andere Gemeinden den Allgemeinmedizinern nachlaufen müssten, um diese für ihren Gemeindestandort zu gewinnen. Mit einer Fertigstellung des Projekts rechnet er in der ersten Jahreshälfte.

