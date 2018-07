Der erste Blick auf die Bühne des Filmhofstadl erschreckt ein wenig. Da sie ja nicht wie beim klassischen Theater durch einen Vorhang verhängt ist, sieht man sich unvermittelt alten verrosteten Containern gegenüber. Im Vordergrund steht eine zerschlissene Couch, eine schäbige Küche, ein Tisch mit abgenutzten Sesseln.

Doch, doch, es stimmt schon. Das Bühnenbild der aktuellen Filmhofproduktion „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo, natürlich wie immer von Stephan Koch erdacht und gebaut, ist diesmal nicht so gefällig wie üblich. Spielt das Stück doch im heruntergekommenen, italienischen Arbeitermilieu.

Doch der Autor ergeht sich nicht im tristen Gejammer, sondern lässt seine Figuren zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Dass dabei alles schief läuft, ist der Kunstkniff des skurrilen Italieners, das Regisseurin Vicki Schubert weidlich ausnützt. Denn die Erzkomödiantin weiß die Pointen des Stückes gut zu nützen.

Bei einem kurzen Szenenbesuch mit Michael Rosenberg, Fritz Hammel Stefan Altenhofer und Eli Veit, auf der Bühne treibt die Handlung gerade auf die Spitze. Eine scheinbare Schwangerschaft, gestohlene Lebensmittel unter dem Sofa, ein vermeintlicher Toter im Schrank , dessen Tür in den ungeeignetsten Momenten aufgeht, schrauben das Spiel auf der Bühne in schwindelerregende Turbulenzen.

Was sich aus dem Entschluss der Protagonisten, „Bezahlt wird nicht“ wirklich entwickelt und wie die Geschichte ausgeht, ist ab Dienstag, den 10. Juli am Filmhof Weinviertel in Asparn zu sehen.

Karten & mehr

Premiere 10. Juli

Die weiteren Vorstellungen bis zum 18. August, jeweils ab 20 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr

Infos: www.filmhof.at

Karten gibt es entweder direkt am Filmhof unter 0664 50 66 949.

Jetzt Tickets sichern auf NÖN.at/ticketshop