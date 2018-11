Anders als in anderen Städten verlief die Reichskristallnacht, die Nacht zum 10. November 1938, als es im gesamten Deutschen Reich gewalttätige Übergriffe gegen die jüdische Bevölkerung gab, in Mistelbach ruhig. Das lag aber nicht an der judenfreundlichen Stimmung in der Bevölkerung, sondern ganz im Gegenteil, weiß Stadthistorikerin Christa Jakob:

Bereits im September hatte sich Mistelbach gebrüstet, judenfrei zu sein. Also: Keine jüdische Bevölkerung, keine Ausschreitungen. Dabei gab es vor dem Anschluss 1938 in Mistelbach etwa 25 jüdische Familien.

Am Sonntag, den 11. November um 14 Uhr wird beim jüdischen Friedhof ein Gedenkraum an die Mistelbacher Juden eröffnet.

Die Ausstellung wurde von Kuratorin Christa Jakob komplett neu in akribischer Kleinarbeit erarbeitet und auch inhaltlich aktualisiert. Die alten Schautafeln der 2002er-Ausstellung „Verdrängt und vergessen“ konnten nicht mehr verwendet werden, weil sich nicht mehr mit den aktuellen Forschungsstand decken.

Beleuchtet wird in der Ausstellung, die im Rahmen der Stadtführungen zu sehen ist, die Geschichte der Mistelbacher Juden, wie mit ihnen umgegangen wurde, woran sich Überlebende erinnern und was aus ihrem Eigentum wurde.