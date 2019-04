Anfang nächsten Jahres werden in Niederösterreich die Gemeinderäte gewählt. In Mistelbach machte in der Vorwoche das Gerücht die Runde, wonach Manfred Reiskopf, Alt-Funktionär beim FC Mistelbach, mit den Sozialdemokraten in die Wahl ziehen werde.

„Ich wüsste davon. Immerhin betrifft es auch mich“, sagt SPÖ-Gemeindepartei-Chefin und Spitzenkandidatin 2015, Renate Knott im NÖN-Interview. Tatsache ist, dass die Ortspartei Ebendorf Reiskopf als ihren (Orts)-Spitzenkandidaten nominiert hat.

Wie es auf Gemeindeebene weitergeht, wird Inhalt von Gesprächen diese Woche sein. Eine Festlegung werde es nicht vor Ostern geben, sagt Knott. Fest steht auf jeden Fall, dass es das eine oder andere neue Gesicht geben wird: Denn Stadträtin Ingeborg Pelzelmayer und Gemeinderätin Martina Pollak wollen sich aus der Politik zurückziehen, Knott selbst ließ ihr Antreten bei der Wahl 2020 auf NÖN-Anfrage offen. Darüber würden die Parteigremien entscheiden.

Die SPÖ ist derzeit mit acht Mandaten im Gemeinderat vertreten.