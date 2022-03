Musikschulen Poysdorf und Staatz luden zur Soiree

Die Musikschulen Poysdorf und Staatz luden zu einer Soiree in den Historismussaal des Reichensteinhofes ein. „Dieser Auftritt ist eine ganz wichtige Vorbereitung für unsere Schüler auf den Wettbewerb ‚Prima la Musica‘, der im März über die Bühne geht“, betonte Poysdorfs Musikschuldirektor Richard Jauk, denn auch das Auftreten, das Umgehen mit Lampenfieber und Nervosität will gelernt und geübt werden. Sein Staatzer Kollege Peter Hofmann dankte auch den Eltern, die es unterstützen, auch in musikschulübergreifenden Gruppen zu proben und zu spielen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden