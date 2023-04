Laa als Vorbild bei der Entsiegelung von Flächen

Die Stadtgemeinde Laa war beim Gemeindefachtag mit dem gelungenen Praxis-Beispiel von Entsiegelung und Versickerung vertreten. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch hat das Versickerungsprojekt in der neuen Siedlung am Anger vorgestellt, in Kombination mit den öffentlichen Grünflächen zum Thema Entsiegelung. „Bereits im Grünen Manifest, dass wir 2019 beschlossen haben, wurden grundlegende Umweltschutzthemen für die Gemeinde niedergeschrieben.

Mit Wohnen im Grünen am Anger wurde ein Paradigmenwechsel im Siedlungsbau in Laa eingeführt. In Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Raumplaner Emrich, Fa. Landschaftsplanerin DND, Ziviltechniker Östap oder der Fa. Mapag für Versickerungsversuche sowie Wasserbau-Amtssachverständige und unter Einbindung des Gemeinderates wurde dieses völlig neuartige Siedlungskonzept erstellt: mit mehr grün, einem nachhaltigen Regenwassermanagement mit Sickermulden, öffentlichen Vorgärten, versickerungsfähigen Stellplätzen und öffentlichen Grünzonen beiderseits des Fahrbandes mit jeweils knapp sechs Meter pro Seite – das heißt, dass die gesamte Verkehrsfläche eine Breite von rd. 17 Meter hat.“ informierte die Bürgermeisterin. „Genau diese breiten Verkehrswege sind der Kern des Konzeptes, für Versickerung, klimaaktive Planung mit öffentlichem Grün und auch sozialem Mehrwert als Begegnungszonen“, betont Ribisch.

Übrigens konnten nach einer Infoveranstaltung in der Burg im September 2022, bereits sieben Bauplätze vergeben werden (Infos: www.laa.at). Christa Lackner, Geschäftsführerin von Natur im Garten zeigte sich begeistert von Wohnen im Grünen in Laa und gratulierte zu diesen besonderen Maßnahmen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.