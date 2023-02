Vorfall in Drasenhofen Mann nach Reizgas-Attacke auf Tankstelle in Tschechien angehalten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: shutterstock/diy13

E in Mann soll am späten Sonntagabend auf einer Tankstelle in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) Pfefferspray in einen Kleintransporter gesprüht haben.