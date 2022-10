Paasdorferin im Blackout-Fall vorbereitet: "Selbst verantwortlich"

Die Paasdorferin Elke Liebminger beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Blackout.

„Es ist unwahrscheinlich, dass es im Bezirk eine Essensausgabe gibt. Die Kapazitäten, die Speisen zu lagern und vor allem dann auch zu kochen, würden nicht ausreichen“, so Elke Liebminger. Zur Selbstversorgung rät sie: „Jeder sollte sich selbst einmal zwei bis vier Wochen beobachten. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, deshalb gibt es da kein Allgemeinrezept.“

Foto: Shutterstock.com/ Amada Ekeli

Sie selbst hat Dosenbrot, Kondensmilch und Konserven eingelagert, sollte der Strom für längere Zeit für die Tiefkühltruhe ausfallen, kann sie jederzeit am Holzofen in der Küche das Eingefrorene mit Einkochen haltbar machen: „Mit dem Holzofen autark vom Strom zu werden, war für mich ganz wichtig, als wir von Jahren die Küche gebaut haben“, erzählt Liebminger. Nicht nur Obst und Gemüse könne man einkochen, auch für Fleisch gebe es Rezepte - die seien in diversen Foren zu finden.

Wichtig sei auch genügend Wasser - etwa zwei bis drei Liter pro Person und Tag - und Medikamente. Besonders wichtig seien außerdem Lichtquellen sowie ein stromunabhängiges Radio, um weiterhin Informationen empfangen zu können. Weiters sei abzuklären, ob man die Möglichkeit habe, zu heizen. „Bitte unbedingt beraten lassen und von Eigenbauten abstand nehmen. Es besteht Lebensgefahr“, sagt Liebminger: „Die Feuerwehr hat im Falle eines Blackouts alle Hände voll zu tun“, weiß die begeisterte Feuerwehrfrau.

