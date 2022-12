Baustelle, Hotel, Party: Das bringt 2023 im Bezirk Mistelbach

Werbung

Feiern, Baustellen, neue Hotels: Was sind die wichtigsten Projekte, die 2023 fertiggestellt werden?

100 Jahre Stadt.

100 Jahre Stadterhebung wird mit einem großen Straßenfest am 10. und 11. Juni 2023 am Oberen Markt im Stadtzentrum von Poysdorf gefeiert. Auch das Poysdorfer Rathaus ist in das Programm eingebunden und wird unter anderem eine Ansichtskartenausstellung sowie das Sonderpostamt beherbergen. Kulturstadträtin Gudrun Sperner Habitzl und ihr Team arbeiten bereits eifrig an der Ideensammlung und Umsetzung.

Der Festtermin liegt dabei rund um das Telegramm, in dem die Gemeindevertretung am 21. Juni 1923 über die Zustimmung zur Stadterhebung im NÖ Landtag informiert wurde. Beschlossen wurde es dann in der Bundesregierung am 12. Dezember 1923 und groß dann im Jahr 1924 gefeiert. Eine gute Möglichkeit also, 2023 und 2024 Feste in das Zeichen der Stadterhebung von Poysdorf zu stellen. Man muss eben Feste feiern, wie sie fallen.

Großbaustelle in der Region Wolkersdorf.

In Pillichsdorf wurden schon im Vorjahr die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt begonnen – inklusive einer 25 Kilometer langen, großräumigen Umleitung für den überregionalen Verkehr. 2023 starten diese Arbeiten auch in Großengersdorf. Welches Verkehrskonzept es rund um die beiden Baustellen, in Pillichsdorf wird ebenfalls weiter gebaut, umgesetzt wird, ist noch offen.

Laa erhält Hotel und neues Restaurant.

Im LaaPlus-Areal entsteht nicht nur das Gesundheitszentrum mit Ärzten und Therapeuten, es entstehen außerdem Einfamilienhäuser, Wohnungen – und ein Hotel mit Restaurant. „Freilich – Bistro, Bar, Hotel“ soll es heißen, die Eröffnung ist momentan für Ende März und Anfang April vorgesehen. Geschäftsführerin Beate Schütz kümmert sich mit Standortleiterin Petra Schaller zum Beispiel noch um die Inneneinrichtung und sie sind noch auf der Suche nach Personal. „Das läuft eigentlich nicht schlecht“, sagt Schütz. „Wir wollen ein Team, das zu uns passt, also Allrounder.“ Aufgenommen werden auch Quereinsteiger. Der Außenbereich wird noch im Frühjahr gestaltet, damit bei der Eröffnung das Grün nicht fehlt.

Katastrophenschutzhalle Mistelbach .

Im Mai kann voraussichtlich damit begonnen werden, die neue Katastrophenschutzhalle einzuräumen, so Claus Neubauer von der freiwilligen Feuerwehr Mistelbach. Die Halle soll vor allem Fahrzeuge sowie Materialen, wie beispielsweise Sandsäcke, beherbergen. Ebenso gibt es einen Lehrsaal, der für Ausbildungen herangezogen wird oder auch als Krisenstab eingerichtet werden kann. Auch mehrere Notstromaggregate sind in der neuen Halle zu finden. Im Falle eines Blackouts kann die Katastrophenschutzhalle auch autark betrieben werden und sichert somit die Stromversorgung.

Zu Jahreswechsel sind Wände und Dach an der neuen Katastrophenschutzhalle in Mistelbach dran. Die Arbeiten liegen im Plan. Foto: FF Mistelbach

Neue Bezirksstelle Rotes Kreuz.

Das Rote Kreuz in Mistelbach bekommt eine neue Bezirksstelle: Die Planung für den Neubau, der 2024 fertig werden soll, ist im kommenden Jahr in vollem Gange. Unterschiede zur alten Bezirksstelle sind vor allem größere Garagenhallen, mehr Lehrsäle und ein großer Gemeinschaftsraum. Des Weiteren ist ab Anfang nächsten Jahres ein Großraumrettungswagen für die nördlichen Gebiete im Einsatz. Dass in dem neuen Rettungswagen ein Notfallsanitäter fix dabei sein soll, erfordert einiges an Planung und Organisation im neuen Jahr.

