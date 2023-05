Vorträge in Herrnbaumgarten und Wilfersdorf: Gesund trotz Hitze

Die KLAR! Weinviertler Dreiländereck lädt zu zwei Vortagsabenden mit Martina Schmid am Montag, 19. Juni um 17 Uhr in den Pfarrsaal nach Herrnbaumgarten und am Donnerstag, 22. Juni um 17 Uhr in das Gemeindeamt nach Wilfersdorf ein.

„Ich freue mich über Informationen und Tipps, wie ich nicht nur auf mich selbst, sondern vor allem auf meine Angehörigen achten und diese an Hitzetagen unterstützen kann“, zeigt sich Dreiländereck Obmann Christian Frank interessiert. Beim Vortrag gibt es viele praktische Tipps und Tricks, um auch an heißen Tagen gesund zu bleiben. Infos & Anmeldung: +43 664 85 43923 oder klar@wde.at

