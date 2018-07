Premiere am kommenden Wochenende: Am 21. Juli, 20 bis 1 Uhr, findet in der Stadt erstmals eine Silent Disco statt. Also eine Disco, bei der jeder, der Musik hören und abtanzen will, einen Kopfhörer trägt. Will man sich mit Freunden unterhalten, nimmt man einfach den Kopfhörer ab. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, man kann selbst wählen, welche Musik man hören will.

Eintritt: 5 Euro.