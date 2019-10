Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat aus diesem Grund eine Bauernmarkt-Offensive ins Leben gerufen. Am 4. Oktober fand eine Bauernmarktjause mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Seminarbäuerin Christine Berhold in Wolkersdorf statt.

Landesweit gibt es derzeit 100 Bauernmärkte und 105 Bauernläden. Diese Zahl soll in den nächsten Jahren auf jeweils 120 gesteigert werden.

Pernkopf: „Frische Lebensmittel und typische Spezialitäten aus der Region sind gefragter denn je. Bei Bauernmärkten und in Bauernläden sowie in der Direktvermarktung Ab Hof haben die Landwirtinnen und Landwirte die Möglichkeit direkt mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten und ihre Lebensmittel zu verkaufen. Durch die Bauernmarkt-Offensive wollen wir das Bewusstsein für heimische Lebensmittel stärken und die Anzahl erhöhen.“