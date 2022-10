Aufstockung: Mehr Platz für den Hort

Eigentlich hätte die Gemeinde ja gerne, um Platz für den Hort zu schaffen, den Stadl im Schulgarten ausbauen wollen, die Ernüchterung kam nach der Begehung mit den Experten des Landes: Der war nicht geeignet.

Und die Schule selbst wies auch massive Mängel auf: Der Werkraum im Keller hatte kein Tageslicht, das Lehrerzimmer war zu klein, der Platz für den Hort war ohnehin zu klein, WCs fehlten. „Da mussten wir als Gemeinde handeln“, sagt Bürgermeister Christian Hellmer bei der Eröffnung des Zu- und Umbaues der Schule am 23. September.

Und die Tatsache, dass der Bau während des Schulbetriebs erfolgen musste, machte die Angelegenheit nicht unbedingt einfacher: Begonnen wurde mit den Hochbauarbeiten im Freien, in den Ferien wurde dann das Dach abgebrochen und die Statik des Baubestandes verstärkt: „Bei jedem Fenster wurde eine Verstärkung eingebaut“, schildert Architekt Othmar Helnwein.

Und das neue Dachgeschoß selbst steht auf einem Metallgerüst und nicht auf der Decke des Geschoßes darunter. Das Gewicht wäre zu groß gewesen. Insgesamt wurden 4.000 Kilo Eisen für die 460 Quadratmeter verbaut.

Gleichzeitig wurde im Keller der Werkraum an die Außenwand verschoben und ein Fenster geschaffen. „Und so nebenbei haben wir die Elektroinstallation erneuert und ein neues Beleuchtungskonzept im Gang eingebaut. Und danach haben wir den Maler drüber geschickt, damit man nicht sieht, was alles gemacht wurde“, lacht der Architekt, der mit großem Engagement beim Projekt dabei war und sogar bei der Endreinigung tatkräftig zum Wischmop gegriffen hatte.

Nach den Ferien konnte der Schulbetrieb problemlos wieder starten, mit geringen Beeinträchtigungen des Unterrichts wurde der Dachgeschoßausbau finalisiert, nach den Semesterferien 2022 wurde die neue Etage bezogen und eingerichtet. Kosten: 1,5 Mio. Euro.

„Wir konnten keinen besseren als dich finden“, bedankte sich Hellmer bei Architekten Othmar Helnwein, und auch Direktorin Elfriede Pollany konnte nur loben: „Kollegen, die einen Schulumbau schon mitgemacht haben, haben mir das als Horror beschrieben. Ich habs als optimal empfunden.“

Insgesamt waren 23 Firmen mit 110 Mitarbeitern acht Monate lang im Einsatz.

„Ich bin ja viel im Land unterwegs und sehe, was da im laufenden Betrieb gebaut wird“, sagte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Und ich frage mich jedesmal, wie das sein kann, dass die, die daneben arbeiten müssen, nicht verrückt werden.“ Denn trotz der Arbeiten im Sommer sei auch in der Schulzeit Staub und Baulärm da: „Eine Baustelle in der Schule und Corona – das ist überhaupt der Jackpot, den man ausfassen kann“, lachte die Landesrätin.

