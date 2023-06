VS Großharras Geschichten, Gesang und Trommelmusik aus Afrika

Die Kinder Rufus, Luisa, Adrian, Paul, Nela, Leonie, Niklas, Elion, Nico, Maximilian, Felix, Elena und Antonia ließen im Rahmen des Abschlussfestes Lufballons mit guten Wünschen steigen. Foto: Patricia Grawatsch

D as heurige Schulabschlussfest an der VS Großharras begann Patrick Addai mit seinen Geschichten aus Afrika (Ghana), Gesang und Trommelmusik fesselten „Groß und Klein“.

Mit einem Anpfiff und Fußballtanz eröffneten die Kinder der vierten Klasse das Programm. Die jüngeren Schüler zeigten nach der Begrüßung einen Tanz mit tollen akrobatischen Einlagen. Dank und Anerkennung für ihre Leistungen sprach Direktorin Patricia Grawatsch an Religionslehrerin Juliane Böck-Peichl und Lehrerin Anita Böck aus. Letztere wurde auch von den Kindern mit einem selbstgedichteten Lied zum 60. Geburtstag überrascht.