Am Montag wurden von der Landeshauptwahlbehörde über diverse Wahlanfechtungen bei der Gemeinderatswahl entschieden. Ein Formalfehler, der auch in der Wahlordnung explizit angeführt ist, „die Wahlvorschläge waren in den Wahlzellen nicht ausgehängt“, führt nun zur Wahlwiederholung in Schrattenberg.

Der ÖVP-Obmann, Bürgermeister Johann Bauer dazu: „Aufgrund eines Formalfehlers, ich betone, dass dies der einzige Grund war, werden die WählerInnen von Schrattenberg nochmals eingeladen zu dem noch von der NÖ Landesregierung bekannt zugebenden Termin zur Wahl zu gehen“.

In seiner Funktion als Gemeindeparteiobmann ist Bauer weiters davon überzeugt, dass dieser Formalfehler keinen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte. Er ist davon überzeugt, das alle Wähler ausreichend informiert waren. Die Wahlvorschläge aller wahlwerbenden Gruppierungen waren auf der Amtstafel und auch im Wahllokal angeschlagen. Bauer meint auch, dass die wahlwerbende Bürgerliste davon ausgeht, dass die Wähler nicht ausreichend informiert gewesen seien und deshalb die Wahl angefochten hat.

Der Gemeindeparteiobmann weiter: „Die Wahlberechtigten von Schrattenberg werden daher nochmals die Möglichkeit haben darüber zu entscheiden, wer in Zukunft im Gemeinderat für unser Schrattenberg mitgestaltet“, und er startet auch gleich einen Wahlaufruf: „Nützen Sie diese Möglichkeit bestimmen welche Personen die kommunale Zukunft für unser Schrattenberg positiv gestalten und weiterentwickeln. Mitarbeiten, aber nicht Arbeit verursachen sollte der Slogan sein“.

Bürgerliste ist Aufhebung erfreut

Die Listenerste der Bürgerliste, Tatiana Fuchs dazu: „Die Entscheidung der Landes-Hauptwahlbehörde freut uns. Wir hoffen, dass nun die Wahlwiederholung korrekt abläuft und Schrattenberg bald einen neu gewählten Gemeinderat bekommt.“