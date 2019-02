In Pillichsdorf stehen die vorläufigen Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahl fest, bis 25. Februar können noch Ergänzungsvorschläge eingebracht werden. An den Spitzen der Listen sind jeweils bekannte Gesichter aus der letzten Gemeinderatsperiode zu finden, allerdings tritt in der Gemeinde auch die FPÖ an. Patrick Findeis steht an der Spitze der Blauen.

Bei der „Volkspartei Pillichsdorf – Das Original“ steht Bürgermeister Franz Treipl an der Spitze. Aus dem Gemeinderat sind auch Josef Hager, Thomas Gindl und Josef Gössinger in Treipls Team dabei. Der ehemalige Amtsleiter-Anwärter Markus Forster steht ebenfalls auf der Liste.

Die Konkurrenz mit derselben Parteifarbe, „WIR für Pillichsdorf – Die Volkspartei“, stellt ein Team mit den Gemeinderäten Rudolf Kaudela und Neueinsteiger Martin Perschl auf Platz eins und zwei. Rainer Wernhart ist auf Platz vier der Liste zu finden, Gerüchte, dass ein Streit Grund dafür wäre, lässt er nicht gelten: Wernhart erwartet ein Kind. Zusammen mit der Arbeit für die Bestattung Haselböck, würde ihm der potenzielle Bürgermeisterposten zu viel abverlangen.

Die SPÖ nominiert ein Team mit 14 Kandidaten, wobei die Top drei Vizebürgermeister Erich Trenker, Karin Forster und Roman Treipl im Ort bekannte Gesichter sind. Bei der Unabhängigen Initiative hat Bruno Mittermaier an der Spitze den Platz von Otto Jarisch eingenommen. Für die Bürgerliste Mit Herz und Mut ist Doris Luser-Choukèr die Nummer eins, Herbert Gössinger kandidiert nicht mehr, er hat sich aus der Politik zurückgezogen.