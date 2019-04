Edith Eisenhut neuen Bäuerinnen-Chefin .

Der Verein Poysdorf West der Bäuerinnen wählte vergangene Woche den Vorstand neu. Gebietsbäuerin Brigitte Neustifter dankte Herta Eisinger aus Drasenhofen für ihre jahrzehntelange Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen und im Verein Poysdorf West. Da sie in den wohlverdienten Ruhestand als Landwirtin tritt, legte sie die Obmannschaft mit Edith Eisenhut aus Ottenthal in jüngere Hände.