„Bei uns gibt es ein Wahlkampf- und ein Arbeitsprogramm, in der Opposition nur ein Wahlkampfprogramm“, schießt Bürgermeister Franz Treipl (ÖVP) in Richtung seiner politischen Konkurrenz. Sein angepeiltes Ziel bei der anstehenden Gemeinderatswahl: „Wir möchten die stimmenstärkste Partei sein.“ Allerdings wird es schwer möglich, die absolute Mehrheit zu erreichen, zumal fünf der vormaligen ÖVP-Gemeinderäte dem Bürgermeister, wie berichtet, den Rücken kehrten.

Für die Wahl verspricht Treipl neue, aber auch bekannte Gesichter. Insgesamt geht er nicht von einem überzogenen Wahlkampf aus: „Ich erwarte keine großen, neuen Sachen. Alles was präsentiert wird, hätte man schon umsetzen können“, so der Ortschef. Von seinen Mitbewerbern erhofft er sich einen sachlichen Wahlkampf. Man solle „nicht unter jedem Kanaldeckel ein Politikum suchen“, so Treipls Appell.

Seine Vision für Pillichsdorf in sechs Jahren: Ein gutes Angebot für die Jugend und dass die Gemeinde die Verkehrssituation im Griff hat. Außerdem soll dann endlich ein neuer Standort für Wertstoffsammelzentrum und Bauhof gefunden sein. ÖVP-intern gäbe es schon einen Beschluss. „Wir sind seit eh und je die Partei, die für Pillichsdorf gearbeitet hat“, unterstreicht Treipl mit Blick auf die kommenden Jahre.

Zu den Vorwürfen, dass seine Führung inkompetent sei und er als Bürgermeister im eigenen Interesse handle: „Das ist eine oppositionelle Darstellung, ich höre das von sonst niemandem.“ Die Zusammenarbeit und das Gesprächsklima im Gemeinderat könnten dennoch besser sein. Treipl sieht dafür die große Zahl verschiedener Meinungen und Listen als Ursache. Seitdem etwa die Liste MHUM in den Gemeinderat gewählt wurde, habe sich die Zusammenarbeit verschlechtert.