Ein tschechisches Duo (33- und 35-jährig) ging bei seinen Einbruchstouren im Wald- und Weinviertel nicht zimperlich vor: Mit Brachialgewalt brach es Türen zu Containern sowie Gartenhäusern auf und zerschlug Fenster oder Autoscheiben, um in die Objekte eindringen zu können.

In Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen plünderten die beiden ein Fahrzeug. Sie richteten dabei mehr Schaden an, als sie Beute machten: Einer 30 Euro-Beute aus Wollhandschuhen und einer Kappe steht ein Schaden von an die 1.000 Euro gegenüber.

Im Bezirk Mistelbach schlug das Duo in Staatz-Kautendorf, Neudorf, Laa, Traunfeld und mehrfach in Lanzendorf und Katzelsdorf zu und stahl, was nicht niet- und nagelfest war, unter anderem Autoreifen, Werkzeug, Elektrogeräte, Treibstoff, Fahrräder.

Im Bezirk Korneuburg schlug das Duo zwar nur einmal in einer Garage in Klement zu, machte aber mit dem gestohlenen Fahrzeug und dessen Inhalt Beute im Gesamtwert von 10.350 Euro.

Die beiden Tschechen zeigten sich vor Gericht geständig und erklärten: „Wir brauchten dringend Geld, um uns Drogen kaufen zu können. Arbeit haben wir keine gefunden, da sind wir halt einbrechen gegangen. Das war die schnellste Methode, um an Geld zu kommen.“

Für die mehrfach vorbestraften Tschechen setzte es vom Schöffensenat unbedingte Freiheitsstrafen:

26 Monate für den Jüngerne, drei Jahre Gefängnis für den älteren Landsmann.