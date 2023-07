FF Drasenhofen musste zu fünf Flurbränden ausrücken

„Im Verwaltungsbezirk Mistelbach sind das Rauchen sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich verboten“, heißt es in der Verordnung, die jetzt bis 31. Oktober gilt. Als Gefährdungsbereich werden alle Areale angesehen, wo die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Wer sich nicht daran hält, dem drohen bis zu 7.270 Euro Geldbuße oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

Die aktuelle Wetterlage erhöht die Gefahr von Wiesen-, Flur- und Waldbränden: „Sollten Sie Wahrnehmungen von Rauchentwicklungen haben, zögern Sie nicht und wählen Sie den Feuerwehr-Notruf 122“, sagt Feuerwehrmann Rene Hager: „Je früher so ein Brandereignis erkannt wird und mit Löscharbeiten begonnen wird, umso schneller ist die Eindämmung des Brandes möglich.“

Vergangene Woche musste die Freiwillige Feuerwehr Drasenhofen gleich fünf Mal zu Einsätzen ausrücken, drei Mal davon wurden großflächige Flurbrände bekämpft. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen konnte Schlimmeres verhindert und die Brände rasch gelöscht werden“, sagt Hager: „ Auslöser waren vermutlich unter anderem aus dem Autofenster geworfene Zigarettenstummel.“