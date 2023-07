Die besten Winzer verewigt

Seit 2001 gibt es den Poysdorfer Stadtwein und zur Nö Landesausstellung im Jahr 2013 wurde unter Bürgermeisterin Gertrude Riegelhofer die Idee geboren, in der Kellergstetten einen Walk of Wine zu eröffnen. Ideengeber war Stadtrat Hans Peter Vodicka und Steinbau Felzl erklärte sich sofort bereit, den Stadtweinwinzern seit 2001 je eine Steinplatte zu widmen.

Stadtweinwinzer 2023 sind Lukas Heger mit dem Weinviertel DAC und Roman Strobl mit der Sonate in Rot, der Stadtsekt ging an das Weingut Neustifter, der Stadtfrizzante an das Weingut Riegelhofer. Christian Felzl dankte seiner Gattin Manuela für die Organisation des Festes. Auch für Bürgermeister Josef Fürst war der heurige Walk of Wine eine Premiere. Bei der vorjährigen Plattenverlegung war noch sein Vorgänger Thomas Grießl im Amt. Die heurige Platte hat etwas ganz Besonderes. Als besonderes Zeichen der Wertschätzung für den neuen jungen Steinmetzmeister Tobias Felzl steht auf der Platte nicht Steinbau Felzl, sondern in goldenen Lettern Steinmetzmeister Tobias Felzl. Bürgermeister Josef Fürst freute sich mit dem Steinmetzbetrieb „dass die Söhne Tobias und auch Jonas in eure Fußstapfen treten und so die dritte Steinmetzgeneration begründen“. Ähnlich sei es auch bei den Winzern: „Die junge Generation wie Roman Strobl oder Lukas Heger ist in Poysdorf stark vertreten und wir können uns glücklich schätzen, in so vielen der 30 Top-Weingüter bereits einen Nachfolger zu haben“, betonte der Bürgermeister.