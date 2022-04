Walterskirchen: Massenehrung beim Abschnitts-FF-Tag

Werbung

Im Jahr 2021 mussten im Abschnitt Poysdorf-Schrattenberg insgesamt 2.775 Ereignisse mit 11.203 Mitgliedern und 32.378 Stunden bewältigt werden. Größter Einsatz war natürlich das Hagelunwetter am 24. Juni 2021 in Schrattenberg mit 450 beschädigten Häusern. Bürgermeister Johann Bauer dankte den Feuerwehren aber auch dem Bundesheer für ihre Einsatzbereitschaft. 116 Feuerwehren, waren mit 838 Mitgliedern und 193 Fahrzeugen insgesamt 6113 Stunde im Einsatz. Der Abschnittsfeuerwehrkommandant lud auch alle Feuerwehren zum Abschnitts-Leistungsbewerb am 18. Juni hier Walterskirchen ein. Auch der Sonderdienst Wald- und Flurbrandbekämpfung der FF Rabensburg war gleich nach der erste Einschulung auf das neue Fahrzeug bei Österreichs größten Waldbrand in Hirschwang mit dabei. Auch in Nordmazedonien waren Kameraden aus dem Abschnitt in Einsatz.

Für 2023 wurde der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb an Ottenthal vergeben. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre wertvoller Jugendarbeit in der Feuerwehr die Wehren aus Bernhardsthal, Großkrut und Hausbrunn. Großkrut und Altlichtenwarth wurde für 140 Jahre Feuerwehr und Hausbrunn für 125 Jahre ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurden auch zahlreiche Feuerwehrleute, denn die FFs im Abschnitt hatten coronabedingt in den vergangenen drei Jahren keine Möglichkeit gehabt, Mitglieder zu ehren.

Die Geehrten des FF-Abschnittes Poysdorf-Schrattenberg:

FF Ketzelsdorf

50 Jahre: Josef Mayer, Reinhard Scheibein, Othmar Mock, Heinrich Jahn,

25 Jahre: Manfred Hugl, Martin Loley

FF Poysdorf

60 Jahre: Gottfried Eichert,

50 Jahre: Herbert Pfeiffer, Leopold Reidlinger

40 Jahre: Christian Latschka

25 Jahre: Thomas Hrabal, Markus Kletzl

FF Erdberg

60 Jahre: Karl Schlemmer

40 Jahre: Gottfried Gmeinbeck, Franz Schweinberger

FF Wetzelsdorf

50 Jahre: Franz Benedek, Johann Kaminek

Verdienstzeichen 3. Klasse NÖ LFV: Franz Benedek

FF Schrattenberg

60 Jahre: Otto Kemminger, Josef Paltram, Josef Russ

50 Jahre: Franz Gurschka

40 Jahre: Johann Langer

25 Jahre: Markus Kaufmann, Michael Kaufmann, Thomas Schreiber

FF Altruppersdorf

40 Jahre: Franz Bauernfeind

25 Jahre: John Borensky

FF Poysbrunn

60 Jahre: Sokar Sollan

40 Jahre: Friedrich Wittmann

25 Jahre: Marion Hirtl, David Jilli, Martin Jilli, Christine Sollan, Christian Stur, Waltraud Stur

FF Kleinhadersdorf

50 Jahre: Anton Marchhart

25 Jahre: Holger Amon, Markus Schinhan, Stefan Zeiner, Benedikt Lanscha

FF Altlichtenwarth

60 Jahre: Wilhelm Lehner, Karl Östreicher, Franz Woditschka, Josef Lang

50 Jahre: Karl Wölk

40 Jahre Manfred Girsch

25 Jahre: Andreas Berger, Dariusz Fojna, Alexander Gaismeier

FF Hausbrunn

50 Jahre: Johann Asperger

40 Jahre: Karl Höss, Johann Schill

25 Jahre: Andreas Asperger, Daniel Schweinberger, Hannes Wolf, Thomas Wölfel

FF Ottenthal

60 Jahre: Johann Eisinger, Gustav Kantner

50 Jahre: Johann Hauer, Wilhelm Bruckner, Erwin Zeiner

40 Jahre: Johann Fassler

25 Jahre: Leopold Auer

3. Klasse NÖ LFV: Erwin Schwarzl

Verdienstzeichen2. Klasse: Werner Hauer

FF Falkenstein

Ernennung zum Ehrenhauptbrandinspektor: Ludwig Pfeiler,

50 Jahre: Johann Luckner

40 Jahre: Herbert Kramer

FF Drasenhofen

Verdienstzeichen 3. Klasse NÖ LFV: Reinhard Künzl

FF Kleinschweinbarth

40 Jahre: Erwin Bauernfeind

FF Stützenhofen

40 Jahre: Franz Fassler

FF Großkrut

60 Jahre: Alois Huber

50 Jahre: Franz Hipfinger, Josef Bohrn

40 Jahre: Gerhard Bonhold, Reinhard Riedl, Leopold Hermann

25 Jahre: Margareta Bohrn, Helga Hipfinger, Gerald Ott, Franz Antoni

FF Ginzersdorf

50 Jahre: Franz Ott, Franz Wagner

40 Jahre: Gerhard Romstorfer

FF Herrnbaumgarten

40 Jahre: Norbert Schodl

25 Jahre: Manfred Resch, Stefan Roßmiller, Johann Schamann, Johann Wiesinger, Thomas Zechmeister

