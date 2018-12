2.761 Transporte mit 71.283 Kilometern bis Mitte Dezember bedeuten zwölf Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr. „Auch die Suchhundestaffel zählt mit 21 Einsätzen in ganz NÖ zu den erfolgreichsten“, betont Ortsstellenleiter Michael Edlinger bei der Rot Kreuz-Weihnachtsfeier.

Edlinger berichtet auch, dass mit 1. Juni die papierlose Transportdokumentation via Tablet eingeführt wurde und am 11. August gemeinsam mit der Feuerwehr eine große Übung im Kabelwerk Gebauer und Griller absolviert werden konnte. „Danke“, sagte Edlinger auch Elfriede und Andreas Grohmann für zwei Blutspendeaktionen.

Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl berichtete über das Projekt Bezirksstellen-Neubau. Nach der Planungsphase muss dort jetzt die Finanzierung mit Unterstützung der 26 Gemeinden sichergestellt werden.

Besonders hervorzuheben: die Spitzenreiter bei den Dienststunden. Der erste Platz geht an Erwin Sramek mit unglaublichen 1.130 ehrenamtlichen Stunden, gefolgt von Christoph und Michael Edlinger. Eine spezielle Auszeichnung erhielt auch Johann Gemeinböck für 40-jährige Mitarbeit.