The Voice bot Sommerkonzert mit musikalischer Vielfalt

Das Konzert hatte den Titel „Gemischter Satz“, was sich auf die kunterbunte Liedauswahl bezog. Vom lustigen Rehgehege-Song, bei dem auch das Publikum mitmachen durfte, über ein Kärntner Heimatlied, bis hin zu einer besonderen Chorversion, von „Näher mein Gott“ zu dir war alles vertreten. Den Beginn machte „Man in the mirror“ von Michael Jackson in einer Bearbeitung von Johannes Grill, welcher der Musik speziell für Chorleiterin Eva Maria Gugganeder schrieb. „Herzklopfen“ von den Bocksrucker Sisters und ein „Mamma Mia Medley“ waren ebenfalls sehr anspruchsvolle Lieder im Konzert.

Zu „Mamma Mia“ in Mörbisch führt auch der diesjährige Chorausflug, auf den sich schon alle sehr freuen. Große Freude macht Chorleiterin Eva Maria Gugganeder auch der jugendliche Nachwuchs im Chor. Mit zehn jungen Sängerinnen und Sängern konnte The Voice auf die beachtliche Zahl von 24 aufgestockt werden.

Mit dabei auch die The Voice Band mit Leonhard und Mathias Schödl sowie Manuel Fröschl. „Zu einem Fest wurde das Konzert erst durch die vielen helfenden Hände die rundherum mitgeholfen haben“, betonte Organisatorin Maria Gugganeder bei ihren Dankesworten.

Moderator Lukas Raab dankte Felix Stonek für die Zurverfügungstellung des Stadls und konnte unter den Gästen NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing begrüßen, der auch gekommen war, um seiner singenden Tochter Magdalena zu lauschen. „Sie hat mein ganzes musikalisches Talent abbekommen, so ist für mich nichts mehr übrig geblieben“, meinte er lächelnd.