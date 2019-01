Letzten Samstag war es um 23.08 Uhr wieder so weit: Innerhalb von drei Monaten brannte der dritte Stadel in der Großgemeinde Poysdorf. Die Feuerwehr Walterskirchen war rasch zur Stelle, denn im Saal des Feuerwehrhauses wurde Geburtstag gefeiert und das Feuer rasch entdeckt.

Auch die Nachbarin Regina Schwarz kam gerade von einer Geburtstagsfeier nach Hause. Sie dachte zuerst an ein Feuerwerk der Geburtstagsfeier. Als es krachte und auch zu stinken begann, schaute sie nochmals und entdeckte den Brand. Wie es zu dem Brand kam, kann sich keiner im Ort erklären. Denn das Haus steht seit zehn Jahren leer, selbst der Strom ist abgeschaltet. In der Bevölkerung munkelt man bereits über einen potenziellen Brandstifter.

Keine Beweise für Brandstiftung

Nach dem Brand eines Stadels und eines leer stehenden Hauses am 31. Oktober in Wetzelsdorf und dem Stadelbrand in der Nacht vom 30. auf der 31. Dezember in Ketzelsdorf ist das der dritte ähnlich gelagerte Fall. Konkrete Beweise für Brandstiftung gibt es bislang keine.

Neben der Ortsfeuerwehr Walterskirchen unter Einsatzleiter Johannes Olscher waren auch die Feuerwehren Poysdorf, Erdberg, Wetzelsdorf, Ketzelsdorf und das Atemluftfahrzeug aus Gaweinstal im Einsatz.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits vom Stadel- und Stalltrakt im Innenhof auf das straßenseitige unbewohnte Haus übergegriffen. Insgesamt fünf Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen und 63 Mitgliedern waren im Einsatz. Gegen fünf Uhr konnte schlussendlich „Brand Aus“ gegeben werden.

Polizei ermittelt

Die Feuerwehr Walterskirchen hielt noch den ganzen Tag Brandsicherheitswache, um die letzten Glutnester zu beseitigen. Beim Einsatz unter schwerem Atemschutz wurden insgesamt 80 Sauerstoffflaschen verbraucht, die vom Atemluftfahrzeug aus Gaweinstal vor Ort wiederbefüllt wurden.

Auch Polizei und Rotes Kreuz waren an der Einsatzstelle vor Ort.

Die Brandsachverständigen der Polizei werden in den nächsten Tagen klären, was die Brandursache war und wie es zum Brand kommen konnte. Außerdem wird ermittelt, ob sich der Verdacht der Bevölkerung auf Brandstiftung erhärtet, heißt es von der ermittelnden Polizei.