Vereine sammeln für Melina

Mehrere Tausend Euro konnten an die Familie Schalle übergeben werden. Mitgeholfen haben die Poysdorfer Senioren, der Weinmarkt mit seinem Punschstand, die ÖVP mit ihrem Punschstand und die europäischen Weinritter. Legat Herbert Preyer von den Weinrittern betonte, dass ihnen nicht nur die Traditionen am Herzen liege, sondern auch soziale Projekte in der Region, wo Menschen direkt geholfen werden kann.“ Sie hatten mit ihrer Online-Weintombola den Löwenanteil der Spenden geleistet. Melina Schaller ist zwei Jahre alt und leidet innerlich und äußerlich an der Schmetterlingskrankheit.

Melina ist ein extrem liebenswertes und fröhliches Kind und freute sich besonders, als Lisa Apltauer vom Weinmarkt nicht nur eine Spende, sondern auch einen kuschelweichen Teddy mit dabei hatte.

