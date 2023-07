Wandern durchs Naturschutzgebiet

Begonnen hat die von Adolf Haider und Co-Begleiter Gemeinderat Adolf Schmid geleitete Wanderung bei der Zwingendorfer „Glaubersalzsteppe“ westlich des Ortes mit dem ausgeschilderten Lehrpfad. Nach dem Rundgang wurde zu Fuß zur „Saliterweide“, dem zweiten Teil des Naturschutzgebietes östlich von Zwingendorf weitergewandert. Dort umrundete die Wandergruppe das Biotop, das einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen eine Rückzugsmöglichkeit bietet.

Hervorzuheben ist, dass es in Zwingendorf den einzigen Salzstandort in Niederösterreich mit der entsprechend spezialisierten Flora gibt: hier findet man Meerstrandmilchkraut, und die angepasste Fauna, mit der Salzbuntbiene oder Salzameise. Ähnliches findet man in Österreich nur im Seewinkel oder an Meeresküsten.

Nach der Naturschutzwanderung gab es noch eine Labung und man konnte das Dorfmuseum Zwingendorf besichtigen.