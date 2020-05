2015 war beim heute 46-Jährigen, der später auch noch für Asparn kickte und Trainer war, Schluss. Trotzdem ist Fußball weiter ein wichtiger Teil in Fitz‘ Familie: Der ältere Sohn Dominik (20) spielt bei der Austria, der jüngere Daniel (16) in der U16 des FAC. Gut, dass da auch die Mama der beiden „ein kompletter Fußballfan“ ist.

Selbst schwingt der Ex-Kicker heute lieber das Tennisracket, „wenn es geht zwei- bis dreimal die Woche“. Der Fußball ist, wenn dann hobbymäßig, oder wie zuletzt in Corona-Zeiten im heimischen Garten in Langenzersdorf im Einsatz. Beruflich ist Fitz seit 27 Jahren in der Uhrenbranche in der Logistik tätig.