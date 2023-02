Jasmin Schwab wird neue ÖVP-Geschäftsführerin im Bezirk Mistelbach

Bezirksparteiobmann Karl Wilfing dankt für die jahrelange Begleitung. Wilfing: „In 18 Jahren hat Horst Obermayer 29 Wahlkämpfe mit uns organisiert. Aber alles im Leben hat ein Ende und somit wünsche ich Horst für seine private und berufliche Zukunft alles, alles Gute.“

Die Position des Geschäftsführers wird ab sofort durch eine Frau besetzt. Jasmin Schwab, die bereits seit Dezember 2019 als Assistentin in der Bezirksgeschäftsstelle tätig ist, hat sich profiliert und wechselt nun in die Leitungsfunktion. In ihrer Freizeit ist die 30-jährige Gaweinstalerin hochengagiert bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Theaterverein.

