NÖ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und der neue gewählte Obmann nutzten die Gelegenheit, um sich beim scheidenden Bezirksobmann für seine Leistungen erkenntlich zu zeigen: „Lieber Christian, bei so vielen Themen warst du über die vergangenen Jahre ein verlässlicher und treuer Partner. Wir danken dir auch im Namen aller Ortschaften des Bezirks für deine aufopferungsvollen Dienste und wollen dir dafür beim Landestag im Juni den Ehrenring des NÖ Gemeindebundes überreichen.“ Wilfing überreichte ihm Balon als Dank für seinen Einsatz Flasche Goldstück-Sekt.

Balon selbst bedankte sich bei seinen Freunden und Funktionären für deren Freundschaft und Treue und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für die zukünftigen Herausforderungen.

In seinem abschließenden politischen Referat äußerte sich NÖ Gemeindebund-Präsident Riedl über die aktuellen Geschehnisse in Land und Bund und hob die Leistungen von Niederösterreichs Bürgermeistern – vor allem der letzten Monate – hervor: „Die Corona-Krise hat nicht nur unser aller Leben auf den Kopf gestellt, sondern den Menschen klar gezeigt, dass unsere kommunalen Infrastrukturen, die jeder täglich braucht, einwandfrei funktioniert haben! Wir waren für die Menschen da und sind als erste Ansprechpartner auch zukünftig wichtige Kommunikatoren in der Krise!“

Der Vorstand:

Bezirksobmann: Bürgermeister Erich Stubenvoll

Bezirksobmann-Stellvertreter: Bürgermeister Dominic Litzka

Bezirksobmann-Stellvertreterin: Bürgermeisterin Brigitte Ribisch

Bezirksobmann-Stellvertreter: Bürgermeister Thomas Grießl

Kassier: Landtagsabgeordneter Bürgermeister Manfred Schulz

Stellvertreter: Bürgermeister Manfred Meixner

Schriftführer: Bürgermeister Gerhard Eder

Stellvertreter: Bürgermeister Birgit Boyer

Finanzprüfer: Bürgermeister Markus Koller

Finanzprüfer: Bürgermeister Matthias Hartmann

Vorstandsmitglieder: Die Bürgermeister Ernst Bauer, Erwin Cermak, Doris Kellner, Christian Frank, Karin Gepperth, Christian Hellmer, Adolf Mechtler, Josef Kerbl, Josef Tatzber und Vizebürgermeister Leopold Kitir.