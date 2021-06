Der Lockdown ist vorbei und manche hätten sich schon auf ein wenig Schwimmen – bei diesem Wetter allerdings innen, gefreut. Allein: Das Hallenbad Ladendorf bleibt weiter geschlossen: „Das Hallenbad und die Sauna werden nach derzeitigem Stand erst mit 1. September allgemein geöffnet werden“, bestätigt Bürgermeister Thomas Ludwig. Bis dahin ist der Zugang nur für Schulen und Schwimmkurse möglich.

Der Grund: Das Hallenbad Ladendorf ist schlichtweg zu klein, um den geltenden Abstandsregeln Genüge zu tun, wäre ein sinnvoller Betrieb nicht möglich, die Besucherzahl sehr begrenzt. Bei 20 Quadratmetern pro Besucher könnten gerade mal vier bis sechs Personen ins Bad, rechnet der Bürgermeister vor. Stammgäste kämen aus Laa und Staatz, wenn die dann stundenlang warten müssen, bis sie ins Bad können, dann sei das unbefriedigend: „Damit würden wir nur die Leute verärgern!“, sagt Ludwig. Die Alternative? „Viele haben schon Pools, es gibt das Freibad in Kreuzstetten, auf die verweisen wir.“

Das Hallenbad Ladendorf hat ein zwölf Meter-Becken. An Betriebskosten spart sich die Gemeinde übrigens nichts: Denn das Becken muss eingelassen werden, da die Energie der Sonnenkollektoren am Dach, mit dem das Bad geheizt wird, abgeleitet werden muss. Und auch der Bademeister wird weiter beschäftigt: „Den brauchen wir, wenn Schüler oder Schwimmschulen im Bad sind“, sagt Ludwig: „Und wenn das Hallenbad zu hat, dann ist er am Bauhof eingesetzt.“