Wegen Pensionierung Pächter für die Poysdorfer Weinbar Wino gesucht

NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing dankte Erich Schreiber für die zwei Jahrzehnte Wino, in denen er Poysdorf mit seinem Blick über den Tellerrand auch internationales Weinflair gab. Foto: Foto: Werner Kraus, Werner KRAUS

D as Weinviertel und die weite Welt des Weines nach Poysdorf zu bringen, war die Vision von Erich Schreiber, als er vor 18 Jahren seine Bankerkarriere an den Nagel hängte und den elterlichen Weinkeller in die Weinbar Wino umbaute.

Das Wino ist eine Vinothek und Weinbar, in der eben weinmäßig über den Tellerrand von Poysdorf geschaut wird. Erich Schreiber konnte immer zu jeder präsentierten Weinflasche seine eigene Geschichte erzählen und machte so eine Weinverkostung zu einem ganz besonderen Erlebnis. „Ich schätze die Leidenschaft, mit der Erich Schreiber immer seine Liebe zum Wein gelebt hat. Viele Gäste, und dazu gehöre auch ich, sind gekommen, weil hier der Weingenuss einfach mit Erich verbunden wurde“, betonte Landtagspräsident Karl Wilfing am letzten Tag des bereits legendären Winos. Mit 1. Juni tritt Erich Schreiber in den wohlverdienten Ruhestand und hat damit die Geschichte des Winos im Moment beendet. Er ist auf der Suche nach einem Pächter für die ganz besondere Weinbar Poysdorfs.