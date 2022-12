Sechs Künstlerinnen im neuen Atelier in Kettlasbrunn

„Wir haben hier ein bisschen Mühlen-Feeling“, sagt Mark: Vor 25 Jahren lebte und arbeitete sie mit ihrem Lebensgefährten Christian Jilli in der Hüttendorfer Drexler-Mühle, die Feste dort waren legendär. Nach der Trennung zog Jilli nach Kettlasbrunn. Als er jetzt auszog, übernahm Mark den Hakenhof im Zentrum des Ortes. Am die Fest-Tradition will sie hier anknüpfen.

„Ich habe heuer einige neue Techniken ausprobiert und konzentriere mich bei der Arbeit ausschließlich auf Silber und auf Auftrag auch mit Gold“, erzählt die Schmuckkünstlerin, die trotz offiziell Pension weiter unterrichten und Schmuck kreiert: „Ich kann mir jetzt die Ausstellungen aussuchen, die ich machen will“, lacht sie.

Die beiden Kettlasbrunnerinnen Brigitte Hassan und Christine Gotschim, beide ebenfalls aus der Herrnzeile, stellen ihre Bilder aus, Maria Parzer zeigte Kleinobjekte, und Lilia Olchowa Bilder und Keramikkunst und Susanne Hutter Bilder und Collagen. „Ich liebe es, mich mit Kunst zu umgeben“, gesteht Mark.

Zusätzlich lud die lokale Direktvermarkter ein, ihre Produkte vorzustellen: Die Kettlasbrunner Familie Sallmayer präsentieren ihren „Iloveyouhoney“-Honig, Karl Buchta aus Hohenau war mit Essigen und Likören, Brigitte Widhalm aus Zistersdorf mit Seiten, Ina Jaffery mit Papier vertreten, für den prickelnden Genuss sorgte die Kettlasbrunner Winzerin Andrea Hugl im Wein und Frizzante.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 11 Dezember, 14 bis 19 Uhr geöffnet

