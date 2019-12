BEZIRK Was kommt bei den Wirten auf den Tisch, wenn die Lokale zum Heiligen Abend geschlossen werden? Wir haben Gastronomen in der Region gefragt, was zu Weihnachten im privaten Kreis gegessen wird.

Manfred Buchinger, Wirt des Haubenlokals „Zur Alten Schule“ in Riedenthal, genießt die Zeit am 24. Dezember inmitten „eines ganzen Haufens Enkelkinder“. „Gegen die Aufregung vor der Bescherung gibt es dann frisch überbackene Pizzasemmerl.“ Buchinger mariniert Rimmad-Lachs (mit Salz, Pfeffer und Zucker) und Karpfen aus der Gegend mit Lebkuchen und sauren Apfelrüben. „Als Nachspeise werden Krapferl serviert“, sagt Manfred Buchinger.

Karl Polak jr., Besitzer des Hotels und Restaurants zur Linde in Mistelbach, feiert mit seiner Lebensgefährtin, den Schwiegereltern, Onkeln und Tanten und anderen lieben Menschen. „Meistens sind wir zehn oder 15 Leute. Der feierliche Rahmen ist uns wichtig, es gibt meistens vier Gänge und selbst gemachte Deko.“ Das Essen variiert, je nachdem, was der Markt hergibt und wonach der Geschmack gerade steht. „Eine beliebte Wahl ist Garnelentartar und eine klassische Rindssuppe als Vorspeise. Als Hauptspeise entscheiden wir uns meist für etwas Altbewährtes, wie Fisch, Wild oder Reh. Bei den Desserts sind wir flexibel, da gibt es jedes Jahr etwas anderes“, erzählt der Mistelbacher Wirt: „Wir haben eine offene Küche - jeder, der da ist, darf sich einbringen und die Aufgaben werden aufgeteilt. Also ein ganz anderer Zugang als im Restaurant.“

Sakis Salamanopoulus vom Restaurant „Der Grieche“ am Mistelbacher Hauptplatz feiert erst am 25. Dezember mit einem großen Mittagessen mit der ganzen Familie. „Dazu sind auch meine 35 Mitarbeiter mitsamt ihren Familien in mein Restaurant eingeladen. Dafür sind ich und meine Frau schon um sechs Uhr früh in der Küche beschäftigt. Zum Frühstück gibt es in Griechenland üblicherweise Mehlspeisen, dazu Kourabiedes (Vanillekipferl) und Elomakaronas (Honigplätzchen).“ Bei der Hauptspeise wird es deftiger - es gibt von mir zubereitete Kokoretsi – Lamminnereien im Darm am Spieß und Arni Souvlaki, also Lammspieße. Nach dem Essen bekommen die Kinder ein paar Kleinigkeiten geschenkt.

Anders bei Matthias Herbst, Inhaber des Gasthauses Herbst in Hanfthal: „Wir wollen unseren Gästen wieder ein ausgefallenes Silvestermenü bieten, das heuer das Thema „20.000 Meilen unter dem Meer“ hat. Es gibt maritime Gerichte, zum Beispiel Tintenfisch-Carpaccio mit Mairüben, Seetangsorbet, Hummer Bisque mit Aromafenchel und Cherrytomaten und Dreierlei von der „Seegurke“.“ Zu Weihnachten kochen und verkosten er und seine Freundin das Menü ausgiebig zur Probe. Dazu testen sie auch die ausgewählten Weine. Wir freuen uns schon sehr auf diese gemeinsamen Stunden.“