Mistelbach: Zwei neue Stadtweine von Kurz und Waberer .

Anders als in den Vorjahren, aber doch mit einem Ergebnis, bei dem letztlich zwei Sieger hervorgingen. So könnte man die diesjährige Verkostung der Mistelbacher Stadtweine bezeichnen, die am Dienstag, dem 19. Mai, im Hotel Restaurant „Zur Linde“ der Familie Polak stattfand. Coronabedingt musste der ursprüngliche Termin der Verkostung verschoben werden. Die nunmehrige Prämierung fand im kleinen Rahmen statt, wo das Weingut Kurz aus Paasdorf mit einem Weinviertel DAC 2019 bei den Weißweinen sowie das Weingut Waberer aus Mistelbach mit „Si Belle“, einem Cuvée Reserve No. 4 2018, bei den Rotweinen