Wein, Genuss & touristische Highlights .

Bei seiner Tour durch Österreich und Süddeutschland machte der Weinviertel DAC am 11. März in der Wiener Hofburg Halt. Neben vielen Winzern präsentierten sich auch zahlreiche touristische Partner aus dem Weinviertel und nutzten die Kundenkontakte zur Positionierung des Weinviertels als Ausflugsdestination und Ziel für Kurzurlaube am Wiener Markt.