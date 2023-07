Poysdorfer Weingut Strobl ist Dauergast im Salon Österreich

Das Weingut konnte in der Kategorie „Weißwein frisch“ mit dem Gemischten Satz 2022 den 1. Platz und damit einen Salon-Sieger erringen. Bürgermeister Josef Fürst gratulierte Lorenz und Roman Strobl zu diesem großen Erfolg. Das Besondere daran: Das Weingut Strobl ist zum vierten Mal in Folge in den Salon Österreich aufgenommen worden und wie im Vorjahr gab es sogar wieder einen Sieger. „Das macht uns stolz und dankbar - sehen wir diese Auszeichnung doch als höchst mögliche, die man in Österreich bei einer verdeckten Verkostung erreichen kann und als Bestätigung für unser Tun“, freut sich Winzer Roman Strobl. Der Gemischte Satz punkte mit der Frucht der Muskatellertraube, der Komplexität des Weißburgunder und der Frische des Grünen Veltliner, womit er die Ansprüche vieler Weinliebhaber erfüllt erläuterte Lorenz Strobl.

Christoph Detz punktete mit dem Weinviertel DAC

Mit im Salon Österreich dabei sind auch das Weingut Detz mit einem Weinviertel DAC Ried Wilhelmsdorfer Gratzeln. Als Lehrer an der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg widmet sich Christoph Detz hauptberuflich der spannenden Frage nach der perfekten Vinifikation und setzt neueste Erkenntnisse der Önologie im eigenen Betrieb um. Der Salonwein stammt aus einem 52-jährigen Weingarten. Durch das hohe Alter der Reben haben die Wurzeln bereits eine Tiefe erreicht, in der auch trockene Jahre wie 2022 kein allzu großes Problem darstellen.

Die Weinviertler Sektmanufaktur holte einen zweiten Platz

Die Weinviertler Sektmanufaktur aus Stützenhofen hat mit seinem Blanc de Blanc Haussekt in der Kategorie Sekt Austria den ausgezeichneten zweiten Platz gemacht. „Der Blanc de Blancs brut ist ein angenehmer Start in jeden Abend und war auch der Start in die Sekttradition des Hauses Hugl“, betont Daniel Hugl: „Unser siegreiches Hauscuvée bietet sei fast 50 Jahren pure prickelnde Freude im Glas“, ergänzt Senior Georg Hugl, der Begründer der Weinviertler Sektmanufaktur.