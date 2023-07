„Man bringe den Spritzwein“: Poysdorfer Weingut lädt zur Sommerparty

Am 21. und 29. Juli lädt das Hotel-Restaurant zu Chill & Grill mit Blick in weite Land ein. Die Weingartenterrasse ist ein wunderschöner Platz auf der Anhöhe hinter dem Hotel Neustifter. „Wir verlegen unsere Küche auf die Terrasse und werfen den Griller an“, erzählt die Winzerin Monika Neustifter. Am 5. August ab 19 Uhr lockt die Sommer.Wein.Party auf das Weingut Neustifter.

Mit DJ, Tanzfläche, Sekt- und Spritzerbar, Weinviertler Snacks sowie lauschigen Plätzchen mit chilligen Liegestühlen. Von 7. bis 13. August ist offene Keller im Weingut Neustifter täglich ab 16 Uhr.