Bezirk Mistelbach: Der Wein kämpft mit der Trockenheit

Zwar wird der Wein erst im Herbst geerntet - beginnend mit Mitte, Ende September bis hin in den Oktober werden die Weinreben geerntet - aber man kann jetzt schon voraussehen, dass die Ernte nicht so schlecht ausfallen wird. „Im Großen und Ganzen ist die Blüte sehr gut gelaufen, der viele Niederschlag jetzt die letzten Wochen war wirklich bitter nötig, das haben die Pflanzen gebraucht“, so Weinbaubeauftragter Daniel Hugl. Im Frühjahr habe es schon ausreichend geregnet, nur der Sommer war sehr trocken - da habe man den Pflanzen schon angemerkt, dass sie mit der Trockenheit zu kämpfen haben. Da sei der Regen wirklich genau zur richtigen Zeit gekommen.

„Wenn ichs mir wünschen könnte, hätte es natürlich in regelmäßigeren Abständen geregnet - aber so war es dann auch in Ordnung - die Ernte sieht zumindest gut aus“, sagt Hugl. Nur im Raum Poysdorf müsse man auf kleinen Flächen mit einem Ernteentfall von sogar bis zu 100 Prozent rechnen - da habe es nämlich immer wieder Hagelunwetter gegeben - das hätten die Pflanzen leider nicht überlebt.