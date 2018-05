Eiswein statt A5-Eröffnung .

„Carlo, du musst verstehen, ich kann heute nicht zur Autobahneröffnung kommen, wir haben Eisweinlese“, war die Botschaft des Winzers Heinz Heger am 2. Dezember an Karl Wilfing. Am Freitag, den 25. Mai wurde der Eiswein auf den Namen „A5“ getauft.