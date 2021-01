Ende des vergangenen Jahres, als bekannt geworden war, dass das im Minoritenkloster untergebrachte Weinlandmuseum aufgelassen wird, besichtigten Alt-Vizebürgermeister Alfred Englisch für das städtische Museumsarchiv Mistelbach, Christa Jakob und Gemeinderat Alexander Weik die ausgestellten Objekte und holten sich gleichzeitig die Zustimmung der Museumsbetreiber, interessante Objekte nach Mistelbach holen zu dürfen.

Besonders ins Auge gestochen sind dabei die seit 1987 im Weinlandmuseum befindliche Sammlung des Mistelbacher Buchbindermeisters Josef F. Ferdiny aber auch Werkzeuge und Musikinstrumente des Musikinstrumentenbauers Konrad Böhm sowie einige andere Einzelstücke, die zukünftig den Fundus des Stadt-Museumsarchivs ergänzen werden.

Josef F. Ferdiny wurde 1897 in Mistelbach geboren und hatte seine Arbeitsstätte in der Kreuzgasse. Er galt europaweit als anerkannter Fachmann des Buchbindens und war vor allem für seine kunstvoll angefertigten Ledereinbände und Ledertreibarbeiten sehr bekannt. Er fertigte 1950 das weltweit kleinste handgebundene Buch im Format vom 3x2 Millimeter an.

Anfang Jänner wurde ein Großteil der Sammlung Ferdiny von Gemeindemitarbeitern nach Mistelbach gebracht, wo die zahlreichen Exponate, Werkzeuge, Bücher, Ledereinbände, Schablonen, Vorlagen und Maschinen archiviert, aufbereitet und im Rahmen einer für den Zeitraum von 7. Mai 27. Juni geplanten Ausstellung in der M-Zone des MAMUZ Mistelbach öffentlich gezeigt werden.

„Ich bin der Marktgemeinde Asparn für die Überlassung der für unser Stadt-Museumsarchiv wichtigen Exponate und vor allen dem ehrenamtlichen Team des Stadt-Museumsarchives für den oft wenig bedankten, sehr zeitintensiven Einsatz um die Aufarbeitung der Geschichte Mistelbachs sehr dankbar“, freut sich Kulturstadtrat Josef Schimmer schon auf die Ausstellung.