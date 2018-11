Bürgermeister Leopold Richter verlieh dem diesjährigen Paten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Ehrenschleife des Falkensteiner Bergvogtes und betonte, dass er damit ein Jahr lang Botschafter des Falkensteiner Weines sei.

Mit dabei auch Eva Christine Dirnbacher, die im Vorjahr die Patenschaft übernahm. Ihm zur Seite Veltlinerlandweinkönigin Rebecca Hugl und ihre Stellvertreterin Lena Bayer und als Falkensteinerin die Jungwinzer eifrig bei der Weintaufe unterstützte. Ein Besonderes Grüß Gott bekam auch Altbürgermeister Alfred Schuster, der zum 75. Geburtstag ein Ständchen des Männerchores unter der Leitung von Martin Evanzin bekam.

Pfarrer Wolfgang Polder segnete den Wein. Der Taufwein, ein Grüner Veltliner 2018, wurde von Georg Pesau präsentiert.

„In Dankbarkeit für die gute hochqualitative Ernte aber auch in Erinnerung an unsere Vorfahren, die nach den Kriegsjahren beider Weltkriege die Aufbauarbeit leisteten“, so die Begründung des Landeshauptfrau-Stellvertreters, erhielt der Weinjahrgang 2018 von Stephan Pernkopf den Namen „Vergelt’s Gott“.