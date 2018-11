Weinbauvereinsobmann Martin Hugl konnte dazu auch Bundesweinkönigin Julia Herzog, Veltlinerland Weinkönigin Rebecca Hugl und ihre Stellvertreterin Lena Bayer willkommen heißen. Landtagspräsident Karl Wilfing meinte, in Anspielung an das biblische Weinwunder, in Poysdorf lässt es sich leben, denn da geht er nie aus, der Saft aus den Reben.

Winzer Lukas Heger präsentierte den Jungwein, einen Grünen Veltliner.

Unter den Gästen auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, Bürgermeister Thomas Grießl und der Prokonsul der europäischen Weinritter Georg Lackinger.

Die Küche des Kolpinghauses sorgte für ein tolles Menü mit Martinigansl und einem abschließenden großartigen Käsebuffet. Die Poysdorfer Winzer präsentierten ihre Jungweine zur Menüfolge und auch anschließend zu einem gemütlichen Plaudern im kleinen Saal.