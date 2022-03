Botschafter des Weinviertels: Weinviertel DAC feierte Jubiläum

Josef Pleil, der langjährige Bundesweinbaupräsident war ein großer Vordenker und Visionär der heimischen Weinwirtschaft. So war das Weinviertel vor 20 Jahren das erste Weinbaugebiet mit einer garantierten Herkunftsbezeichnung: dem Weinviertel DAC. Am 1. März feierte er seinen 20. Geburtstag. Die Zeitzeugen Josef Pleil und Landtagspräsident Karl Wilfing trafen sich aus diesem Anlass mit der Geschäftsführerin des regionalen Weinkomitee Weinviertel, Maria Obermayer im Weingut Pleil in Wolkersdorf.

Pleil berichtete, dass sich viele gleiche Rebsorten, auch aus Ländern mit großen Weinbauflächen wie Ungarn, Slowenien und Tschechien auf dem Markt befanden. „Es war wichtig sich eindeutig von anderen abzuheben“, sagt Pleil. Dies geschah durch Klassifizierung nach Rebsorten und Herkunftsbezeichnung. Denn das Weinviertel ist mit seiner Topografie und dem Klima mitverantwortlich für den typischen Geschmack des Grünen Veltliners: würzig, pfeffrig, fruchtig. Das Ergebnis war der Weinviertel DAC, der seinen Siegeszug als Botschafter des Weinviertels antrat.

Landtagspräsident Karl Wilfing bezeichnete den Weinviertel DAC als Wegbegleiter für Qualitätsstandards und als Segen für die Weinviertler Weinwirtschaft.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden