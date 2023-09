Die Kellergassen gegen Bausünden schützen

In Niederösterreich gibt es über 1.100 Kellergassen mit rund 37.000 Presshäusern. Ein wahres Kulturgut, welches sich durch seine architektonischen Besonderheiten auszeichnet und identitätsstiftend für die Region ist. Das Wesentliche einer Kellergasse liegt nicht im einzelnen Presshaus, sondern im homogenen Gesamtbild mit seinen vielen charmanten, kleinen und unscheinbaren Baudetails. Leider leidet genau dieses Ensemble, so manch wunderschöner Kellergasse, durch „Bausünden“ bei einzelnen Presshäusern. Durch das Einrichten einer „Kellergassen Schutzzone“ können die Gemeinden dieses wichtige Kulturgut zukünftig schützen.

Stefan Hiller (Agrar Plus), Doris Knoll (Baudirektion Land NÖ), Christian Frank und Christine Filipp (Leader Region Weinviertel Ost) Foto: Leader Region Weinviertel Ost

Bei der Infoveranstaltung berichteten Doris Knoll, Amtssachverständige für Baukultur des Landes NÖ und Stefan Hiller von der Agrar Plus über die Möglichkeiten und Vorteile der Einrichtung einer solchen Schutzzone. „Schutzzonen sind eine Möglichkeit für einen Substanzschutz in den Kellergassen, dabei geht es darum, gewachsene Strukturen in der Kellergasse zu erhalten, eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen, den Abbruch von historisch wertvollen Kellern zu verhindern sowie Veränderungen, die nicht gewollt sind, entgegenzuwirken.“ erklärte Doris Knoll. Durch die „Kellergassen Schutzzone“ können die typischen Bilder der Weinviertler Kellergassen erhalten werden. Außerdem wird verhindert, dass möglichst erhaltenswerte Objekte abgerissen werden und die Kellergassen mit „Bausünden“ verunstaltet werden.

Christian Frank, Obmann der Leader Region Weinviertel Ost sieht in den Kellergassen ein wichtiges Thema für die Regionalentwicklung im östlichen Weinviertel. „Wir möchten im Weinviertel keine Keller-Museen, wir brauchen belebte und genutzte Kellergassen. Daher haben wir zur heutigen Veranstaltung eingeladen und möchten uns auch in den kommenden Jahren für eine Wissensvermittlung über das Kulturgut, eine Erhaltung sowie für neue Ideen der (Nach-)Nutzung im Leader-Team einsetzen.“