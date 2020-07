Ottenthaler Volksschule gewann Geschenkkorb .

Am 15.6. feierten die vier Leader Regionen des Weinviertels gemeinsam den 1. Weinviertel-Tag. Seither wehen in den 58 Gemeinden der Leader Region Weinviertel Ost die orangenen Weinviertel-Fahnen. Auch in den Schulen und Kindergärten sieht man vermehrt Fahnen-Kunstwerke, denn auch mit unseren Kleinsten wurde der Weinviertel-Tag thematisiert und kreative Weinviertel-Fahnen gebastelt.