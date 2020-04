Seit 28. April sind Soldaten der Bolfras-Kaserne Mistelbach im Assistenzeinsatz an der Grenze zu den Nachbarstaaten: Sie werden an den offenen Grenzübergängen Fiebermessungen und bei gesperrten Grenzübergängen deren Bewachung übernehmen.

Die insgesamt rund 130 Soldaten waren bisher im Grenzeinsatz in der Südsteiermark, wo sie die Grenze gegen illegale Migration sicherten. Jetzt wurden sie dort abgezogen und im Rahmen des Covid-19-Assistenzeinsatzes an die Weinviertler Grenze verlegt.

„An geschlossenen Grenzübergängen werden ständig mindestens zwei Soldaten für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sorgen.“ Herwig Graf, Bundesheer

Die Fiebermessungen werden an den Grenzübergängen Drasenhofen, Laa, Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) sowie Hohenau, Angern, Schlosshof und Marchegg (Bezirk Gänserndorf) durchgeführt, bewacht werden die gesperrten Grenzübergänge Bernhardsthal, Rental, Otten thal und Wildendürnbach (Bezirk Mistelbach).

„An diesen Grenzübergängen werden ständig mindestens zwei Soldaten für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sorgen“, sagt Herwig Graf von der Kaserne Mistelbach: „Dieser Einsatz wird als sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz geführt. Das bedeutet, dass das Bundesheer die Exekutive bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützt.“

Um die Anfahrtswege für die Soldaten kurz zu halten, werden diese eine Unterkunft in Poysdorf beziehen. Eingesetzt werden übrigens vorwiegend Soldaten des Einrückungskontingents Oktober 2019. Deren Präsenzdienst wurde wegen der Coronakrise um zwei Monate verlängert.

Die eingesetzte Kompanie ist damit die zweite der Kaserne Mistelbach im Covid-19-Assistenzeinsatz. Eine weitere Einheit führt Objektschutzmaßnamen an strategisch wichtigen Objekten in Wien durch.

Diese Woche rücken auch die ersten Milizsoldaten der Jägerkompanie Korneuburg in der Bolfras-Kaserne ein: Erstmals in der Geschichte der Republik wurde eine derartige Teilmobilmachung gestartet, das Schlüsselpersonal dieser Miliz-Kompanie wird in der Kaserne schon eine Woche früher den Einsatz der Soldaten vorbereiten. Das Gros der Soldaten wird dann Anfang Mai kommen.

Schon am Nachmittag des Einrückungstags soll die Ausbildung für den Einsatz starten.