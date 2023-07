Für die Weinritter ist der Grüne vom Staringer der Beste

Die Europäischen Weinritter, die sich für die Förderung der Weinkultur einsetzen, luden neun Profiverkoster unter der Leitung von Proconsul Daniel Hugl, um die 63 Weine aus 36 Weingütern in einer Blindverkostung professionell zu bewerten. In einer zweiten Runde wurde der Turniersieger, ein Weinviertel DAC Ried Haspelberg 2022 aus dem Bioweingut Staringer in Stillfried, gekürt.

Beim ritterlichen Festakt haben Präses Senator Helmut Skala und Bürgermeister Alfred Kridlo, sowie die beiden Pro Consule des Weinviertels Rene Zonschits und Daniel Hugl, den Turniersieger und die zehn besten Veltliner des Finales besonders geehrt. Sie wurden im Rahmen eines Degustationsmenüs serviert und verkostet.

Im Finale waren die Weingüter Hahn (Hohenruppersdorf), Knasmüllner (Ollersdorf), Latschka (Poysdorf), Lobner (Mannersdorf), Nekham (Paasdorf), Lorenz Strobl (Poysdorf), Veit (Ollersdorf) und Wagner (Prottes),