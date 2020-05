„Ich bin ungebunden, habe keine Familie und auch vom Job her ist es kein Problem.“ Der Miliz-Zugsführer mit langem Bart hält Teile seiner Ausrüstung in die Höhe: Nach dem Einrücken bei der Jägerkompanie Mistelbach wird überprüft, ob seine Ausrüstung vollständig beisammen ist. „Ist sie sicher nicht“, lacht er.

Am Montag rückten erstmals Milizsoldaten nach der Teilmobilmachung von Jägerkompanien ein, auf der Mistelbacher Jandlwiese wurde die Jägerkompanie Mistelbach gesammelt. „Einberufen wurden 177 Milizsoldaten, wie viele kommen, werden wir sehen“, sagt Kommandant Jürgen Schlesinger. Damit die Kompanie läuft, braucht es 172 Soldaten.

Gleich nach dem Einrücken wurde bei den Soldaten ein Rachenabstrich durchgeführt, das Ergebnis der Covid-19-Tests erfahren sie binnen 36 Stunden. „Das Schlimmste wäre, wenn einer positiv ist und wir 14 Tage in Allentsteig in Quarantäne müssen“, lacht Schlesinger. Beim Temperaturcheck ganz zu Beginn waren allerdings alle Soldaten im normalen Bereich.

„Es wäre für nächste Woche eine Objektschutzübung geplant gewesen. Die wurde aber abgesagt und zum Einsatz umgewandelt.“ Jürgen Schlesinger, Kommandant der Jägerkompanie Mistelbach

Was ist, wenn zu wenige Soldaten zur Jägerkompanie einrücken? „Dann füllen wir mit Grundwehrdienern aus der Kaserne auf“, sagt Herwig Graf, Presseverantwortlicher der Kaserne Mistelbach.

Nach der Aufnahme ging es für die Milizsoldaten sofort nach Allentsteig, wo die Ausbildung für den Einsatz startete: Erste Hilfe, Selbstverteidigung, Scharfschießen mit Pistole und Sturmgewehr sowie 50 Stunden Ausbildung mit der Landespolizeidirektion Niederösterreich, die erklärt, was die Soldaten bei ihrem Einsatz dürfen und was nicht.

Was werden die Aufgaben der Milizsoldaten sein? Sie werden die jetzt an der Grenze in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf eingesetzten Soldaten ablösen, die derzeit Temperaturmessungen bei Grenzübertritten an den großen Grenzübergängen durchführen.

Anders als bisher werden sie auch Grenzübergänge im Bezirk Hollabrunn übernehmen, die Bewachung von geschlossenen Grenzübergängen wird in eine Patrouillen-Tätigkeit entlang der grünen Grenze umgewandelt. Einsatzbeginn soll der 20. Mai sein, die Milizler sind jetzt einmal für drei Monate einberufen.

Wie gut eingespielt ist die Truppe nun eigentlich? „Natürlich haben die Milizsoldaten das Zusammenspiel in der Einheit bei regelmäßigen Milizübungen geprobt“, sagt Schlesinger: „Es wäre sogar für nächste Woche eine Objektschutzübung geplant gewesen. Die wurde aber abgesagt und in den Einsatz umgewandelt.“

NOEN Anstellen mit Abstand: Sicherheitsabstände müssen eingehaltenwerden.

Das Zusammenspiel mit der Versorgungsgruppe fällt aus Sicht des Kommandanten besonders leicht: „Die Kommando-Versorgungsgruppe besteht aus langjährigen Kameraden aus dem Bataillon, die in meiner aktiven Zeit als Soldat beim AAB3 unter meinem Kommando geführt wurden“, sagt der ehemalige Berufsoffizier in Mistelbach.

Der Rest seiner Mannschaft ist beruflich bunt zusammengewürfelt: „Vom Mechaniker über IT- Spezialisten bis hin zum Akademiker. Ich selber bin im BMLV im Bereich Amt für Rüstung und Wehrtechnik tätig“, berichtet Schlesinger.

Besonders stolz ist man bei der Jägerkompanie, dass sich ein Diplomkrankenpfleger aus dem AKH nicht der Einberufung entzogen hat und als Kompanie-Sani eingerückt ist: „Ich arbeite auf einer Coronastation, die aber aufgrund der geringen Erkranktenzahlen nicht hochgefahren wurde“, erzählt er. Deshalb habe ihn der Dienstgeber für den Bundesheereinsatz frei gegeben. Der Diplomkrankenpfleger wird seine Jäger in den Einsatz begleiten.