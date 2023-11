Poysdorfer Adventkalender: 24 Kostbarkeiten vor Weihnachten

Biowinzerin Monika Neustifter hatte vor drei Jahren die Idee, die vielen Kostbarkeiten des Weinviertels durch einen Adventkalender bekanntzumachen. Es gibt neben dem Wein noch viele großartige Produkte, von denen oft nur Insider wissen, dass sie aus dem Weinviertel kommen. Spontan wurde damals die Idee mit Unterstützung des Poysdorfer Weinmarktes umgesetzt. 24 Produzenten brachten ihre Produkte ein.

„Jedes Jahr haben wir auch neue Produkte, die es zu entdecken und genießen gibt. Die Leaderregion Weinviertel Ost unterstützt das Projekt durch das Adventkalenderheft, in dem die einzelnen Betriebe vorgestellt werden. Die Kostbarkeiten des Weinviertels sind uns ein großes Anliegen“, betonte Obmann Christian Frank. So ist der Weinviertler Adventkalender ein guter Wegbegleiter in Richtung Weihnachten, der viel genussvolle Vorfreude schenkt, betonte der Obmann.

„Unter www.kostbares-weinviertel.at sind wir als Leaderregion auch das ganze Jahr über eine wichtige Plattform für regionale Produzenten und so unterstützen wir diese großartige Idee von Monika Neustifter sehr gerne“, hob Caroline Fribert von der Leaderregion hervor. Der Adventkalender kann über www.kostbares-weinviertel.at oder direkt beim Poysdorfer Weinmarkt Tel. 02552/40800 oder office@weinmarkt-poysdorf.at zum Preis von 129 Euro bis 12. November bestellt werden. So steht dann im Advent täglich eine genussvolle Überraschung aus dem Weinviertel auf ihrem Tisch.